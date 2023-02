A tarifa social de energia é um desconto de mais de 30% na eletricidade e no gás para as famílias com mais dificuldades financeiras. É um desconto automático, mas há muitas pessoas que podiam ter direito e que não o estão a receber porque ainda não perceberam todas as regras.

O Contas Poupança explica-lhe o que tem de fazer para ter a tarifa social.