Covid-19: um novo genocídio para os povos autóctones da Amazónia?

Cerca de um terço das tribos da Amazónia já têm casos confirmados do novo coronavírus. Para além de uma emergência humanitária, há quem considere esta uma emergência ambiental, por estes povos indígenas serem a última linha de defesa contra a destruição da floresta.

A região de Manaus, no Brasil, é a que tem maior número de mortos per capita devido ao coronavírus. No Parque das Tribos vivem em condições precárias 700 famílias oriundas de 36 tribos diferentes. Pedem alimentos e kits de higiene para fazer face à pandemia.

Os especialistas avisam mesmo que a Covid-19 pode provocar um novo genocídio para os povos autóctones da Amazónia.