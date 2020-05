A época balnear começa a 6 de junho. O acesso à praia é livre, mas com algumas regras a cumprir. Os banhistas devem estar a 1,5 metros de distância e os chapéus a três metros.

Na Praia de Santa Cruz, um bar colocou acrílicos para dividir as mesas. Os acrílicos que antes serviam para proteger os clientes do vento, foram agora adaptados para as mesas, um “novo normal” em tempos de pandemia.