Rita Garcia Pereira defendeu o primeiro caso de assédio moral em 2004. Um processo que foi pioneiro nos tribunais portugueses.

Desde essa altura e principalmente depois de publicar o livro (2009) "Mobbing ou Assédio Moral no Trabalho" chegaram-lhe às mãos centenas de outros casos. Para a especialista em Direito do Trabalho o assédio moral e os danos que provoca às vítimas são do "desconhecimento da maioria das pessoas".