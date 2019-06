Em Portugal, um em cada cinco jovens entre os 13 e os 19 anos já experimentou drogas, de acordo com um estudo do SICAD que também indica que a droga mais procurada é a canábis.

No programa E Se Fosse Consigo quisemos perceber como é que os outros reagem quando dois jovens insistem com uma rapariga para consumir droga. A situação decorre numa paragem de autocarro com três atores.

Quem assiste não sabe que se trata de uma encenação que está a ser gravada. Quem vai reagir?