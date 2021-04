Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira.

A terceira reunião magna da direita, organizada pelo MEL (Movimento Europa e Liberdade), e o discurso do Presidente da República nas comemorações do 25 de Abril são os temas em debate no Eixo do Mal desta semana.