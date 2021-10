Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 e o Conselho Nacional do PSD foram os temas em debate no Eixo do Mal desta semana.

