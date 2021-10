Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. Uma possível crise política com a não aprovação do Orçamento do Estado e a crise energética em destaque no Eixo do Mal desta semana.

