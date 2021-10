Um "triste espetáculo" e o referendo a Costa, amigo de Rio

Para Clara Ferreira Alves, o chumbo do Orçamento do Estado e o fim da Geringonça são da responsabilidade do PS e da Esquerda, num momento em que Marcelo Rebelo de Sousa "falha" e António Costa se unirá a Rui Rio.

A comentador começa por referir que os partidos de Esquerda se encontram "desorientados" e que sente "pena" destes, num momento em que antecipa que o PS irá colocar as culpas no PCP e no Bloco de Esquerda pela atual crise política.

Clara Ferreira Alves coloca, contudo, a culpa em todos os partidos de Esquerda e no PS, que acusa de ter "ministros incompetentes", ao mesmo tempo que argumenta que António Costa "cometeu erros".

No caso de Rui Rio vencer as eleições internas no PSD, a comentadora antecipa uma união do atual líder social-democrata com António Costa, em que "Rio liquida a Direita do PSD e Costa a Esquerda, porque são ambos sobreviventes".

Termina referindo que a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa, ao receber Paulo Rangel, foi uma "falha".