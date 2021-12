Aurélio Gomes modera o debate com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Pedro Marques Lopes e Daniel Oliveira. A vacinação de crianças contra a covid-19 e as listas de deputados que saíram do Conselho Nacional do PSD foram os temas do programa.

