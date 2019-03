No Esquerda-Direita desta sexta-feira na SIC Notícias, o deputado do PCP João Ferreira atribuiu culpas ao atual e ao anterior Governo pela situação financeira do Novo Banco.

Já Duarte Marques, do PSD, acusou Mário Centeno de estar a querer aligeirar responsabilidades ao pedir agora uma auditoria às perdas do banco.