"Essencial": Governo falha promessa de dar computadores portáteis a todos

Falta pouco mais de um mês para acabarem as aulas e ainda há estudantes carenciados à espera dos computadores prometidos pelo Governo.

O primeiro-ministro anunciou que este ano letivo haveria portáteis e ligação à internet para um milhão e duzentos mil alunos do básico e secundário. Uma ano depois, a promessa está por cumprir.

De acordo com o Plano Recuperação e Resiliência só em 2022 a meta será atingida. O negócio dos computadores da Escola Digital está esta quarta-feira em destaque no programa "Essencial" no Jornal da Noite.