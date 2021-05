As burlas através de compras e vendas na internet, grande parte com a aplicação MB Way, já atingiram vários milhões de euros, só este ano.

A aplicação que é usada em Portugal por mais de 3 milhões de pessoas.

É "Essencial" perceber os esquemas usados para enganar as vítimas e o que têm feito, ou não, as autoridades para contrariar esta tendência crescente.