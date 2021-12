Equipa do “Essencial” foi à procura do mercado paralelo de resíduos eletrónicos

Na semana passada o "Essencial" avaliou o impacto que os resíduos elétricos e eletrónicos têm no ambiente, na saúde e nos recursos do planeta. Agora, o programa questiona as falhas no sistema de recolha e gestão destes resíduos em Portugal.

Em Portugal existe um mercado paralelo, que funciona de forma ilegal e para onde são desviados equipamentos que já não têm uso. A dimensão deste mercado é apontada como uma das razões para o falhanço da reciclagem no país. Um negócio que ganhou força nos últimos anos porque dá dinheiro.

A fiscalização deste mercado tem ficado aquém do que seria de esperar, sobretudo quando Portugal tem falhado as metas europeias que estipulam que 65% dos resíduos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos e reciclados.

Além da fiscalização e da regulação, que é da responsabilidade do Ministério do Ambiente e do da Economia, há um papel importante que é do consumidor.

Muitos destes equipamentos acabam no chamado mercado paralelo. Quisemos saber como funciona este negócio à margem da lei. Pusemos um localizador num frigorífico e contactámos uma empresa para fazer a recolha.

É Essencial perceber qual o destino deste eletrodoméstico e questionar por que razão as entidades responsáveis não têm conseguido combater os circuitos ilegais.