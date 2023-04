O que está a acontecer na Efacec?

A ideia era vender num prazo máximo de seis meses, mas esse tempo já foi ultrapassado e o processo de reprivatização da empresa está longe de chegar ao fim. É essencial perceber o que está em causa para o país e para os milhares de trabalhadores da Efacec.

Ao longo dos anos são várias as empresas que entram e saem das mãos do Estado e a Efacec faz parte desta lista. Há 3 anos foi nacionalizada e até agora o Governo assumiu já ter gasto 165 milhões de euros no negócio, mas as o número real terá sido largamente ultrapassado.

O Executivo diz que pegou na empresa para poder reprivatizá-la mas não tem sido capaz de cumprir esse processo. Enquanto isso não acontece a Efacec acumula prejuízos e absorve dinheiro público.