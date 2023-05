"A boca que pronunciava as bênçãos, era a mesma que me beijava": o relato de uma vítima

O programa "Essencial" abriu as portas às vitimas de abusos sexuais por parte de membros da Igreja, para contarem as suas histórias. António Grosso é um homem que sofreu de abusos sexuais quando era menor e, agora com 70 anos, volta a partilhar esses momentos que nunca se esquecem e relata os sentimentos e as sensações que ainda hoje sente.

Uma das sensações que não consegue abalar é a raiva que tem perante os padres abusadores, que na altura eram inclusive considerados "dignos e responsáveis".

"O padre que me metia a língua pela boca adentro e outros abusos no seminário de Santarém era o mesmo padre e as mesmas mãos que abençoavam os fiéis nas missas de domingo, realizadas na Igreja dos Mártires no Chiado, nos anos 60".