O carro elétrico ideal para viagens longas

O Ioniq 6 ganhou o troféu carro do ano. É o novo 100% elétrico topo de gama da Hyundai. Com este carro é fácil fazer 500 ou 600 quilómetros no dia a dia e mesmo em velocidades de autoestrada consegue-se fazer cerca de 400 quilómetros, valores nunca vistos num carro elétrico com bateria.

Os estudos indicam que a maioria dos portugueses quer fazer a transição para carros elétricos, fomos, por isso, conhecer a rede Mobi.e.

Neste programa fomos também à Nova Delta para perceber como funciona um projeto pioneiro que utiliza tecnologia 5G para controlar robôs inteligentes.

Visitámos também o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET) que está em Oeiras há 33 anos. Ao longo dos tempos tem-se especializado em vírus e terapias celulares. Uma excelência reconhecida internacionalmente: 80% do trabalho feito no IBET é para clientes estrangeiros.

As melhores novidades da tecnologia. O que são os gadgets, apps, computadores, wearables... o que fazem e quem os deve usar. Tudo na Exame Informática TV .