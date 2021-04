Bernardo Ferrão e Ângela Silva moderam a conversa sobre a criminalização do enriquecimento ilícito e o combate à corrupção com Ana Gomes, comentadora da SIC, Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda e João Marques de Almeida, consultor Político.

