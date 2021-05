A Cimeira Social do Porto, o ponto alto da Presidência Portuguesa da UE

Ricardo Costa e Ângela Silva moderam a conversa sobre a Cimeira Social do Porto com Paulo Rangel, eurodeputado do PS, Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, presidente da direção e coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR) e ex-dirigente da CGTP, Patrícia Fragoso Martins, professora de Direito da União Europe e adjunta do Gabinete da Provedora de Justiça e Francisco Assis, presidente CES - Conselho Económico e social