O risco da quarta vaga, os jovens, a variante Delta e o desconfinamento

Ricardo Costa e Ângela Silva moderam a conversa sobre a covid-19, mais especificamente o risco da 4.ª vaga, o desconfinamento, o atraso das vacinas, a variante Delta e a situação dos jovens, com António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Constantino Sakellaride, coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e ex-diretor geral da Saúde e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, Maria João Brito, infeciologista pediátrica e diretora da Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia e Miguel Castanho, investigador Principal do Instituto de Medicina Molecular.