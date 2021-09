20 anos do 11 de Setembro

Bernardo Ferrão e Ângela Silva moderam a conversa sobre os 20 anos dos atentados do 11 de Setembro, nos Estados Unidos, com Maria Manuel Mota, Diretora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Nuno Rogeiro, comentador da SIC e especialista em política internacional, Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária e Paulo Camacho, ex-jornalista da SIC que deu a notícia em direto no dia 11 de setembro de 2001.

