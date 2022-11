Ricardo Costa da SIC e Ângela Silva do Expresso moderam o debate sobre se os políticos devem permanecer nos cargos quando são arguidos em processos judiciais com Paulo Sá e Cunha, advogado, Micael Pereira, jornalista do Expresso, Paulo Baldaia, comentador da SIC e João Paulo Batalha, vice-presidente Associação Frente Cívica.