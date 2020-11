Novas consolas em Portugal

No Jornal da Noite

A PS5 está à venda a 19 de novembro uma semana depois da Xbox. Na prática cada uma das marcas apresenta duas variantes da sua máquina, uma que pode usar os tradicionais discos de jogos ou vídeos e outra totalmente feita para funcionar apenas com produtos online. As segunda são mais baratas e provavelmente respresentam o futuro próximo da industria dos jogos. As duas apostam em designs completamente novos e vistosos.