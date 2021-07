Radar português salva aves

A Stirx adaptou a tecnologia do radar para avisar de colisões iminentes de bandos de aves. Conseguem assim maximizar o tempo de operação das eólicas com uma enorme redução de acidentes fatais, muitas vezes com aves em perigo de extinção.

É tecnologia que por consciência ou obrigação legal interessa às empresas que operam as eólicas e até aos grandes bancos internacionais que as apoiam.

Os sistemas custam muito dinheiro mas já estão em cinco países, têm um enorme mercado potencial e já estudam mais aplicações com a mesma base.