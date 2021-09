Os melhores telefones desta época 

Com flutuações, a Samsung ainda ocupa o primeiro lugar na preferência dos portugueses, e a Apple o terceiro.

As novidades são a Xiaomi (segundo em Portugal, primeiro na Europa em aparelhos vendidos) e a Oppo no quarto lugar.

Estes recém-chegados estão a ocupar em boa parte o lugar que está a ser deixado pela Huawei, uma empresa com excelentes telefones que subiu de forma impressionante nos tops de vendas, para depois cair da mesma forma em consequência do embargo americano que não lhe permite usar, por exemplo, os programas da Google.

Veja o vídeo com alguns do mais impressionantes, e caros, aparelhos do mercado.