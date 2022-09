O Futuro Hoje na IFA em Berlim com as novidades tecnológicas

A tecnologia foi importante para o combate à pandemia, mesmo com a procura acrescida de computadores e câmaras para trabalhar ou equipamentos para entretenimento caseiro as empresas que os fabricam também foram afetadas pelo recolhimento forçado.

Ainda se nota muito a ausência sobretudo de empresas asiáticas. Países como a China, fundamental neste setor mantêm ainda políticas muito restritivas da circulação o que em alguns casos impede mesmo a presença nestes eventos.

Mesmo assim há um claríssimo regresso à normalidade e é notório o caminho dos nossos eletrodomésticos, mais ligações e muito mais interatividade com o utilizador.

No “Futuro Hoje” mostramos um pouco do melhor que foi mostrado em Berlim na IFA. As novidades foram tantas que dividimos em duas edições e esta é a primeira, aqui damos destaque ao que algumas da grandes marcas que passou muito por variantes da tecnologia que provavelmente mais usamos sem pensar, o ecrã.