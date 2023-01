Futuro Hoje

Camões dá os parabéns ao Expresso graças à Inteligência Artificial

TIAGO MIRANDA

O avanço mais impressionante das últimas semanas foi a disponibilização pública do ChatGPT, um sistema com muitas limitações, mas com uma impressionante capacidade de criar texto e manter conversas. Este foi o exemplo que mais me surpreendeu hoje.