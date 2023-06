Geração 70

Henrique Raposo: “A minha avó quando me via com os livros dizia: ‘o que vai ser deste moço’?”

A família, o bairro onde viveu durante a infância, muito pobre, a relação com os livros e as lutas e preocupações da idade adulta. Henrique Raposo na primeira pessoa, numa conversa solta, que começa com a história de uma fotografia.