Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques conversam sobre as novas medidas do Governo no combate à pandemia, a detenção do presidente do Benfica e a Presidência Eslovena da Comissão Europeia.

Está reunido o Governo Sombra.

