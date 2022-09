Reinvenção que aguça o engenho

Seja das empresas que têm que dar resposta às alterações climáticas e que para isso têm em mãos a difícil tarefa de repensar todo o setor; seja das startups que continuam a criar novas soluções tecnológicas, e com elas, novas histórias para contar, ou até mesmo do setor dos eventos, um dos que mais sofreu com a pandemia.

Reinvenção é a palavra de ordem desta emissão do Imagens de Marca em que descolamos com a TAP, a GALP e a ANA – Aeroportos de Portugal para ficarmos a conhecer como o setor da aviação está a dar resposta à necessidade urgente de, também ele, se descarbonizar.

Na rubrica ‘Economia + Criativa’ vamos conhecer a ZoomGuide, uma startup que está também ela a reinventar a forma como vivemos a História nos museus.

Terminamos a emissão com uma conversa com o empresário português, e designer de eventos, Carlos Medeiros em que nos falará como é que reinventou o seu negócio durante a pandemia e de como o setor já respira de alívio.