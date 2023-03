Vias que nos ligam ao futuro

Conhecida pela inovação que trouxe ao pagamento de portagens, a Via Verde assume um posicionamento que reflete o caminho que quer percorrer a partir de agora. No programa desta semana entramos nos bastidores da campanha da marca, protagonizada pelo piloto de MotoGP Miguel Oliveira, que comunica precisamente a nova fase da empresa portuguesa, que hoje oferece um conjunto de serviços muito mais vasto e alargado do que o simples pagamento de uma portagem.

No asfalto da emissão contamos logo a seguir com a Astara, empresa que pretende assumir uma dimensão transformadora neste mundo em mudança. Representando em Portugal 7 marcas, entre as quais a Kia, a empresa tem como ambição tornar-se numa empresa de mobilidade global. Fomos, por isso, perceber qual a sua estratégia.

Antes de cortarmos a meta, tempo ainda para assinalarmos o terceiro aniversário do Brands Channel. O canal de YouTube, que se assume como um laboratório de ideias e séries que gravitam no universo das marcas e dos negócios, e que nasceu a partir do Imagens de Marca, conta já com milhões de horas de visualizações e cerca de 8 mil subscritores.

Neste aniversário simplificou o seu nome e são várias as novidades que estão pensadas e que serão apresentadas ao longo do ano.