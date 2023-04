Imagens de Marca

A arte de navegar em tempos incertos

É o tema do momento. A inflação tomou conta do mundo e Portugal não é exceção. Há, por isso, um novo consumidor que desde a pandemia tem vindo a alterar de forma significativa os seus hábitos de compra. A constante incerteza económica e social faz com que as marcas e as empresas tenham de se adaptar ao novo perfil de consumidor que vive um dilema: poupar ou gastar.