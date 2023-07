Amor: a chave para negócios sustentáveis

Foi esta realidade que levou Cristina Amaro, autora e pivot do Imagens, CEO e CLO da The Empower Brands House, a escrever o livro “Chief Love Officer”. A relação de 20 anos com as marcas, empresas e líderes nacionais levaram a empreendedora a escrever uma obra, da Porto Editora e Ideias de Ler, que pretende ser uma inspiração para as organizações.

Olhar para o amor como estratégia para valorizar recursos humanos, gerir negócios e fortalecer as empresas é fundamental para que as organizações se tornem mais robustas e capazes de criar ambientes saudáveis e produtivos para os seus colaboradores.

A nossa equipa viajou até ao Algarve para conhecer as “live experiences”, sessões de inspiração que Cristina Amaro irá levar às empresas do país com base no seu livro.

E se há empresas que precisam de inspiração, as startups são verdadeiros pólos de conhecimento que podem pôr em prática todas estas novas formas de liderança. É por isso que nesta rubrica Economia + Criativa voltamos a mostrar mais um caso de sucesso.

Terminamos a emissão, novamente, a sul de Portugal. O Algarve é por esta altura do ano um destino turístico de preferência para milhares de turistas nacionais e internacionais e que tem vindo a encontrar formas de se tornar mais sustentável.

A nossa equipa rumou a sul para conhecer dois projetos que se diferenciam pela aposta numa mobilidade consciente, em mais uma rubrica Destino Sustentável.