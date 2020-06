Só dois dos hospitais de campanha em Portugal foram usados 

Dos hospitais de campanha que foram montados no país, só dois receberam doentes. Erguidos pelas autarquias, com o apoio da sociedade civil, as centenas de camas pretendiam dar resposta para doentes ligeiros com Covid-19.

Algumas das estruturas já foram desmontadas, enquanto outras vão manter-se por mais alguns meses.

A Investigação SIC foi tentar perceber para que serviram as camas montadas em pavilhões desportivos um pouco por todo o país.

Responsáveis negam oferta em excesso, adiantam críticas à gestão inicial e alertam para a necessidade de preparar os hospitais para cenários de emergência.