No Jornal da Noite

Os pedidos de nacionalidade portuguesa estão a disparar e o Governo acredita que há um mercado à volta do passaporte português. O artigo da lei responsável pelo maior aumento é o que concede direito de nacionalidade aos judeus sefarditas.

O PS e mais tarde o PSD iniciaram no Parlamento um debate que pode vir a mudar a lei da nacionalidade.

As comunidades judaicas de Lisboa e do Porto já certificaram mais de 78 mil pedidos de descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV.