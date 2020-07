Pablo Aimar pode vir com Jorge Jesus para o Benfica

Jorge Jesus está muito perto de regressar ao comando técnico do Benfica. O treinador e Luís Filipe Vieira têm intensificado os contactos nas últimas horas, mas fonte do Benfica, muito próxima do processo, garante à SIC que o acordo ainda não está fechado.

Cláudia Garcia, correspondente da SIC em Itália, revelou esta sexta-feira, no programa "Jogo Aberto", que a hipótese de Pablo Aimar regressar ao Benfica está em cima da mesa.

Caso se confirme, o argentino de 40 anos vai desempenhar funções como um dos treinadores adjuntos de Jorge Jesus.

Pablo Aimar representou o Benfica entre 2008 e 2013, numa passagem paralela, durante quatro épocas, à de Jesus no comando técnico das "águias". Atualmente desempenha o cargo de selecionador dos sub-17 da Argentina.