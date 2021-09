Neymar recebe seis milhões de euros para acenar aos adeptos

Esta semana foram revelados pormenores da operação de transferência de Neymar do Barcelona para o Paris-Saint Germain, que custou, no total, 489 milhões de euros ao clube parisiense.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, no contrato consta um "bónus ético" para ser simpático e amável com os adeptos, no valor de seis milhões de euros por ano, ou seja, mais de 541 mil euros por mês.

O internacional brasileiro rumou a Paris em 2017.

Um tema que esteve em análise na edição desta segunda-feira do programa Jogo Aberto.