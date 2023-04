No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa a atualidade internacional e nacional.

Entre os temas de atualidade nacional em análise, Rogeiro destacou a visita do Presidente brasileiro a Portugal e a lei de programação militar. Na atualidade internacional, a entrevista do Presidente da Letónia, o conflito no Sudão e a guerra na Ucrânia.