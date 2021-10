Esta quarta-feira, no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias, o comentador Pedro Delgado Alves considerou que as dificuldades da aprovovação orçamental tem a ver com a tentativa dos partidos de cumprir aquilo a que se propuseram.

Já Miguel Morgado afirma que o reequilíbrio das contas não pode ser feito às custas de uma elevada carga fiscal e elevada despesa pública.