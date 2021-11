Precipitações de Marcelo, eleições adaptadas à Direita e uma reconstrução do PSD

Miguel Morgado aponta precipitações na ação de Marcelo Rebelo de Sousa, defende a adaptação do calendário eleitoral nacional à organização dos partidos à Direita e considera que o atual momento pode ser benéfico ao PSD.

O comentador refere que o Presidente da República enquadrou a crise política de uma forma conveniente ao PS, ao mesmo tempo que se dá uma reorganização e clarificação política à Direita, em especial, no PSD, algo "tão importante como a necessidade que há em não deixar o país num ponto de interrogação político".

Miguel Morgado também aponta que o pré-anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa, a 13 de outubro, sobre a possibilidade de eleições antecipadas, foi uma precipitação.

Acrescenta que "deve haver bom senso e fazer-se cumprir a lei dos partidos", defendendo que se deve dar tempo às forças partidárias de se organizarem.

Contudo, vê o atual momento político como positivo no aspeto em que leva "Rui Rio e Paulo Rangel a não perderem tanto tempo com discussões internas que não interessam aos portugueses" e acrescenta que pode ser uma "oportunidade histórica de reconstrução do PSD", podendo apelar ao eleitorado da Iniciativa Liberal, do Chega e da Aliança.