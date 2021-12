As PPP, o caso EDP e a campanha para as legislativas

Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado em debate no "Linhas Vermelhas", na SIC Notícias, sobre as parcerias público-privadas, o caso EDP e a campanha para as eleições legislativas

Sobre os casos judiciais, Miguel Morgado critica a "leitura política que contextualiza as parcerias público-privadas e o caso EDP". O comentador da SIC diz que tem de haver responsabilização política. Já Pedro Delgado Alves diz que a responsabilização política é feita em eleições, de quatro em quatro anos.

Sobre a campanha para as eleições legislativas, Miguel Morgado refere que ainda se sabe "muito pouco" no que diz respeito à regionalização.

"Sabemos que vai ser convocado um referendo, se António Costa ganhar as eleições. Cheira-me que será a coincidir com a data das eleições europeias para garantir que as pessoas vão votar", afirma.

Pedro Delgado Alves considera que o Partido Socialista tem vindo a fazer um caminho para um "modelo claro".