A "revolução" da UE no setor da energia

Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves discutem o anúncio da Comissão Europeia de uma “reforma profunda e abrangente” do mercado da eletricidade no próximo ano, que visará “dissociar a influência dominante do gás” no preço da luz.