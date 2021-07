Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, o relatório da da Inspeção-Geral da Administração Interna sobre os festejos do título do Sporting.

O comentador da SIC diz que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu a interpretação que mais lhe convinha e que se "põe a jeito" para ser criticado.

Marques Mendes considera que o documento desmente Eduardo Cabrita.