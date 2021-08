Covid-19. “Estamos a um mês, ou talvez menos, de acabar o processo de vacinação”

A próxima fase do desconfinamento está prevista para quando 85% da população tiver a vacinação completa, o que, diz Marques Mendes, deverá acontecer na segunda quinzena de Setembro.

Marques Mendes acredita que a meta poderá ser atingida já na terceira semana de setembro, altura em que Portugal poderá avançar no desconfinamento.

“Vai permitir antecipar a terceira fase do desconfinamento: bares e discotecas abertos com certificado ou teste negativo e restaurantes sem limite de pessoas por grupo. Portugal só pode ter orgulho no seu processo de vacinação”, concluiu.