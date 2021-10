Luís Marques Mendes diz que o PSD e a Iniciativa Liberal podem ser os grandes beneficiários da crise no CDS.

O comentador da SIC considera que o adiamento do Congresso do partido pode ter sido a última machadada no partido.

"O que aconteceu este fim de semana é a última machadada no CDS", afirmou.

Marques Mendes fala em "espetáculo deprimente" quando se refere ao que aconteceu no partido este fim de semana.

"Francisco Rodrigues dos Santos andou a tentar fazer batota política", sublinhou.

