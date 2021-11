Luís Marques Mendes elogia avisos de Marcelo Rebelo de Sousa

Luís Marques Mendes aplaudiu este domingo os avisos do Presidente da República por causa do chumbo do Orçamento do Estado, bem como a data escolhida para as legislativas antecipadas.

O comentador da SIC considera que a data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para as eleições legislativas é uma "escollha equilibrada, sensata, independente e imparcial".

O Presidente da República marcou eleições antecipadas para dia 30 de janeiro após dissolução do Parlamento em dezembro.