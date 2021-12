Luís Marques Mendes considera lamentável a atitude do Governo com Mendes Calado, que foi substituído por Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada.

O comentador da SIC diz que a pressa da decisão parece estar relacionada com as eleições.

“Foi destratado. Foi demitido sem uma explicação cabal, convincente e credível. Foi interrompido o mandato sem fundamentação objetiva. Quase foi atirado pela janela fora”, lamentou Luís Marques Mendes.