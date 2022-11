No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, Luís Marques Mendes analisa a saída de Jerónimo de Sousa e o PCP, o aumento do custo de vida e o crédito à habitação. Para além disso, debruça-se sobre a entrevista de Miguel Alves, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.