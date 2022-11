No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa os dados dos Censos 2021, a aprovação do Orçamento do Estado para 2023, o mandato e o futuro de António Costa, o caso do tráfico de seres humanos no Alentejo e a participação da seleção nacional no Mundial 2022 que decorre no Qatar.