No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa as polémicas com o palco para a Jornada Mundial da Juventude, a sondagem que coloca o PSD à frente do PS, a convenção do Chega, a possibilidade eleições antecipadas, a execução dos fundos europeus e ainda a guerra na Ucrânia.

O comentário de Luís Marques Mendes